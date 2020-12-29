2020/12/29 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة التربية تصدر الامر الوزاري الخاص بقبول المعلمين على القناة العامة وقناة الشهداء وتنشر اسماء المقبولين

اعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية اصدارها الامر الوزاري الخاص بقبول المعلمين المجازين دراسياً في الكليات ولمدة ٤ سنوات براتب وتفرغ تام.

ونشرت الوزارة اسماء المقبولين من المعلمين في الكليات للحصول على شهادة البكلوريوس، مؤكدة دعمها المستمر لكافة كوادرها من اجل النهوض بالكادر العلمي الذي يفضي الى تحسين جودة التعليم.

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