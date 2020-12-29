وزارة الصناعة تنأى بنفسها عن تصريحات وآراء بعض الكتل والجهات السياسية في الآونة الأخيرة

2020/12/29 | 20:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نأت وزارة الصناعة والمعادن بنفسها عن التصريحات الصادرة من بعض الكتل والجهات السياسية في الآونة الأخيرة سواءا كانت مع او ضد من ما تم تسريبه مؤخرا .

واعلنت الوزارة عدم مسؤوليتها ووزيرها عن اي تصريحات تصدر من اي كتلة او جهة سياسية وانها غير معنية وليست طرفا بالتصريحات والارهاصات السياسية على الساحة العراقية ، مؤكدة أنها وزارة مهنية مهمتها تنفيذية ضمن الكابينة الحكومية.

وأوضحت الوزارة أنها بعيدة كل البعد عن التصريحات الأخيرة للجهات والكتل السياسية ومنها تصريحات تحالف القوى والتي تعبر عن رأي التحالف ولا يمثل راي الوزارة ، مشددة على أنها ماضية في جهودها وخططها للوصول إلى الاهداف الرامية إلى بناء صناعة وطنية حقيقية داعمة للتنمية الاقتصادية في البلاد وتعمل على تطبيق المنهاج الحكومي الذي يدعو اليه دولة رئيس مجلس الوزراء .

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