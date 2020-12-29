اعتقال عصابة لتزييف العملة في بغداد

2020/12/29 | 20:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الشؤون الداخلية، الثلاثاء، القاء القبض على عصابة لتزييف العملة في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته “الايام”، انه”بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود عصابة لتزييف العملة العراقية واستعمالها بالأسواق المحلية، جرى تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية في المقر العام […]

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