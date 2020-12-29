2020/12/29 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الاستعانة بأحد كوادر نادي شالكه لتعزيز طاقمه التدريبي بعنصر جديد.

وأعلن نادي شالكه في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن رحيل أندرياس شلومبرجر، رئيس قسم اللياقة والتأهيل، صوب ليفربول.

وسبق لشلومبرجر العمل مع كلوب في نادي بوروسيا دورتموند بين عامي 2012 و2015، قبل أن يرحل المدرب الألماني إلى إنجلترا، لتدريب الريدز.

ويمتلك شلومبرجر خبرات هائلة، نظرًا لعمله مع الاتحاد الألماني لكرة القدم ونادي بايرن ميونخ، بالإضافة إلى بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي غادره صوب شالكه في يناير/كانون ثان الماضي.

وربما أراد كلوب الاستعانة بخدمات أحد معاونيه السابقين في دورتموند، للتعامل مع الأزمات المتعاقبة التي يعاني منها الفريق مؤخرًا، والمتعلقة بكثرة إصابات لاعبيه.

ومنذ بداية الموسم الحالي، فقد ليفربول أكثر من لاعب لفترات طويلة بسبب الإصابات المتتالية، مما دفعه للاعتماد على عدد من العناصر الشابة مؤخرًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب يستعين بصديق قديم لإنقاذ ليفربول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب يستعين بصديق قديم لإنقاذ ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).