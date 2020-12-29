مجلس النواب يعلن تمديد الفصل التشريعي

2020/12/29 | 20:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب خلال بيان مقتضب حصل PUKmedia على نسخة منه: ان مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب.

وعلى صعيد متصل، اعلن بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خلال بيان، إن رئاسة المجلس واستناداً الى المادة 58/ثانياً من الدستور العراقي أعلنت تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي 30 يوماً اعتباراً من 3 كانون الثاني 2021 وحتى 3 شباط 2021، وذلك لإنجاز عدد من القوانين المهمة من بينها قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021.

وأكد على أن "الاجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الإتحادية قد تستغرق من 20 - 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل".

واضاف: انه" ستجري مناقشات جدية ومكثفة بإتجاه تقليل النفقات غير الضرورية في قانون الموازنة، وتخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود.

PUKmedia عن اعلام رئاسة مجلس النواب

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