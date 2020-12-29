اعتقال اثنين من ارهابي داعش اثناء محاولتهما الدخول الى الفلوجة       

2020/12/29 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الثلاثاء، اعتقال اثنين من ارهابي داعش اثناء محاولتهما الدخول الى مدينة الفلوجة.

وقال المصدر لـ/ المعلومة/ ان “القوات الامنية احبطت محاولة دخول اثنين من ارهابي داعش واعتقالهما اثناء محاولتهما الدخول الى مدينة الفلوجة من احدى السيطرات الامنية من الجهة الشمالية للمدينة”.

واضاف ان “المعتقلين يعدان من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بتهم تتعلق بالإرهاب ومهاجمة القطعات العسكرية اثناء عمليات التحرير، مبينا ان” عملية الاعتقال جاءت وفق معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من اعتقالهما دون ذكر اسم المستهدفين لدواعي امنية”.

واوضح ان “القوات الامنية نقلت المعتقلين المطلوبين وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهما لمعرفة مدى تورطهما بالتهم الموجه ضدهما “.

يذكر ان القوات الامنية تمكنت من اعتقال العديد من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي كانوا يرمون الدخول الى مدن الانبار “.



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