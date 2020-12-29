2020/12/29 | 20:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت قيادة عمليات الأنبار، الثلاثاء، السماح لأهالي بغداد والمحافظات للدخول للأنبار عبر بزيبز.وقال قائد العمليات، اللواء الركن ناصر الغنام، عبر “الفيسبوك”: “السماح لابناء محافظة بغداد والمحافظات الاخرى من بلدنا العزيز بالدخول من سيطرة بزيبز الى محافظة الانبار”.وأضاف الغنام، أن “ذلك يأتي لاختصار الوقت والمسافة واعتبارا من يوم غد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدءا من الغد..



قرار بالسماح لأهالي بغداد والمحافظات للدخول للأنبار عبر بزيبز عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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