باباجان يشن هجوما لاذعا على إردوغان.. وواقعة شقيقته تبكيه

2020/12/29 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من داخل صالة أتاتورك للألعاب الرياضية في العاصمة التركية أنقرة، أثارت كلمات رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي (ديفا)، علي باباجان، "حماس" الشارع التركي، خلال المؤتمر العادي الأول لحزبه.

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