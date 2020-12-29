التيار الصدري: وجود “المقاومة” لا يعني تشكيل فصائل تغرد خارج السرب

2020/12/29 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري من ما وصفه بتداعيات التصعيد في المنطقة وتضرر العراق بالدرجة الأولى منه.

وقال العبيدي في مؤتمر صحفي من الحنانة إن وجود مجلس “للمقاومة” لا يعني فتح المجال لتشكيل فصائل مسلحة تغرد خارج السرب وارباك الوضع الأمني في العراق على حد قوله.

هذا ودعا المتحدث باسم زعيم التيار الصدري الى منع الانفلات الأمني الذي تسعى إليه العديد من الجهات على حد تعبيره.

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