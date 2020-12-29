في بريطانيا.. حصيلة “صادمة” لإصابات كورونا اليومية

2020/12/29 | 20:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الثلاثاء، تسجيلها 53135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل ارتفاعا قياسيا وحادا لهذا المؤشر المتزايد وسط انتشار السلالة المتحورة.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات […]

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