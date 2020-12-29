باحث تاريخي ايزيدي يوثق لمدينته، ويؤكد بأن وفيات سنة 2020 هي الأكثر منذ ثلاثة عقود

2020/12/29 | 20:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ نصر حاجي يوثق الباحث التاريخي الاستاذ ممتاز حسين سليمان خلو، الاحداث اليومية في بعشيقة وبحزاني منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ولحد اللحظة، منوها بان وفيات هذه السنة هي الاعلى منذ عام 1990.وفي تصريح خاص لــ “ايزيدي 24″، قال “ممتاز حسين”، “بدأت بتوثيق الأحداث اليومية والوفيات لأهل مدينتي بعشيقة وبحزاني منذ تاريخ …

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