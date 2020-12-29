حظر اقامة حفلات رأس السنة في كلار

2020/12/29 | 21:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قائممقامية كلار يوم الثلاثاء، عن حظر اقامة حفلات رأس السنة الميلاد، لافتة الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.

وذكرت القائممقامية خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه بهدف الوقاية من تفشي فايروس كورونا المستجد، تقرر منع اقامة حفلات اعياد الميلاد المجيد، بجميع " الكافتيرات، المتنزهات، والمقاهي ...".

واضافت: ان اللجان المشتركة ستواصل متابعة تنفيذ القرار، وستتخذ اجراءات قانونية ضد المخالفين.

PUKmedia عن اعلام قائممقامية كلار

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