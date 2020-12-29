عرضان على طاولة ثائر جسام

2020/12/29 | 21:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تلقى المدرب الدولي ثائر جسام، عرضين للتدريب في الموسم الكروي الحالي.

وقال مصدر مقرب من جسام في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “المدرب ثائر جسام تلقى عرضين تدريبيين من قبل ادارتي الميناء واربيل لتدريب فرقها في الموسم الحالي”.

واوضح ان “جسام يميل لكفة الميناء ويفكر جدياً بقبول العرض، خاصة وان مفاوضات الادارة جادة للغاية ليخلف المدرب تيتا فاليرو”.

يذكر ان جسام درب العديد من الاندية في الدوري الممتاز من بينها الشرطة والنجف وغيرها.



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