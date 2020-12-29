النفط يرتفع على خلفية آمال في زيادة طلب الوقود بدعم تحفيز امريكي

2020/12/29 | 21:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على المخاطرة بدعم تحرك الولايات المتحدة نحو زيادة حجم مدفوعات مساعدات مرتبطة بالجائحة، والتي قد تزيد الطلب على الوقود وتحفز النمو الاقتصادي.

وارتفع خام برنت 72 سنتا بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 51.58 دولار للبرميل فيما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 48.29 دولار للبرميل.

وصوّت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون أمس الاثنين لصالح تلبية طلب الرئيس دونالد ترامب جعل مدفوعات مساعدات كوفيد-19 ألفي دولار .

لكن لا تزال هناك حاجة لتصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على هذا الإجراء.

وصعدت الأسهم العالمية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم على خلفية آمال التحفيز الأمريكية.

ومع ذلك، فإن المخاوف إزاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا حدت من المكاسب.

وأدى ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة إلى إعادة فرض قيود على الحركة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المدى القريب والتأثير على الأسعار، في حين ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات والإصابات في أنحاء من أوروبا وأفريقيا.

ويترقب السوق اجتماعا لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، في الرابع من كانون الثاني المقبل.

وتعمل أوبك+ على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق.



ومن المقرر أن تعزز المجموعة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في كانون الثاني.



وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس القدر في شباط.

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