تعديلات عمرانية وتكميلية لمزار ناسردين في بعشيقة بتبرعات وحملات طوعية

2020/12/29 | 21:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر بعد تفجير داعش الارهابي لجميع مزارات الايزيدية في بعشيقة وبحزاني ومن ضمنها مزار ناسردين في بعشيقة، قام اهالي المنطقة بجمع تبرعات لتعمير المزارات، وقاموا بإعادة اعمارها، وتم بناء مزار ناسردين بجهود الخيرين المتبرعين، والخلمتكارين المتطوعين.وقد أجريت عدة تغيرات وتعديلات بعد مرحلة داعش، من توسيع وتبليط وصب وبناء… يلخص السيد …

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