طيران الجيش يقصف 4 مواقع داعشية في “ام الحنطة” بديالى

2020/12/29 | 21:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي مصطفى محمد، الثلاثاء، بان طران الجيش قصف 4 مواقع داعشية في اطراف ام الحنطة شمال شرق ديالى.

وقال محمد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” طيران الجيش قصف 4 مواقع داعشية في عمق بساتين قرية ام الحنطة في ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) بعد محاصرة خلية ارهابية من قبل القوات الامنية المشتركة”.

واضاف محمد،انه” القصف كان عنيف جدا ولم يعرف حجم خسائر داعش الارهابي مؤكدا بان البساتين جرى تطويقها من كل الجواتب لمنع هروب ارهابيي داعش”.

وكان اثنين من الحشد العشائري اصيبا بجروح في هجوم شنه داعش على اطراف قرية ام الحنطة مساء اليوم”.انتهى 25 ف

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