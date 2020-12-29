وزير العمل: استرداد أكثر من 6 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الإعانة

2020/12/29 | 21:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن: قيادة البنتاغون تعرقل نقل السلطة إلى الإدارة المقبلةاكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن العديد من وكالات الأمن الوطني تكبدت أضرارا جسيمة خلال حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب، لافتا الى أن القيادة السياسية "تضع عقبات" في طريق فريقيه.

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