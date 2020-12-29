المفوضية تصادق على نظام المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2021

2020/12/29 | 21:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، المصادقة على نظام المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2021.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه” ضمن اطار الاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لاجراء الحدث الانتخابي المقبل صادقت مفوضية الانتخابات على نظام المرشحين لانتخابات مجلس النواب رقم (6) لسنة 2020″.وأضاف البيان أنه” ضمن …

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