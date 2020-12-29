بعد طول انتظار.. وصول جهاز ومسحات كورونا الى مستشفى البعاج في الموصل

2020/12/29 | 21:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أكد وكيل مستشفى البعاج ماهر نشمي، اليوم الثلاثاء، وصول جهاز ومسحات كورونا بعد طول انتظار الى المستشفى.وقال نشمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه” وصل جهاز ومسحات كورونا بعد طول انتظار الى المستشفى وذالك بعد ان كان يجري اخذ المسحات في مدينة الموصل التي تبعد اكثر ١٦٥ كيلو عن …

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