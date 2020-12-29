روسيا تصدر جوازات سفر خاصة لمن تلقوا لقاح كورونا

2020/12/29 | 21:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سوف تصدر جوازات سفر خاصة للأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد.وأضاف موراشكو: ”يمكن الحصول على جواز سفر اللقاح عبر الموقع الإلكتروني للخدمات في يناير المقبل“.خبراء منظمة الصحة يحذرون من وباء أشد فتكا من كورونا وسمحت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، …

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