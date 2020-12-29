التعليم تنشر قوائم الوجبة الثانية للمعلمين المجازين دراسياً

2020/12/29 | 21:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، نتائج الوجبة الثانية من قبول المعلمين المجازين دراسيا.

وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الاول 2020)، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن نتائج الوجبة الثانية من قبول المعلمين المجازين دراسيا للعام الدراسي 2021/2020 ضمن قناتي القبول العام وقبول ذوي الشهداء".

وأشار الى أنه يمكن مشاهدة نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا على الروابط التالية:

القناة العامة: اضغط هنــا

قناة ذوي الشهداء: اضغط هنــا

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