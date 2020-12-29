بالفيديو..عندما يمازح الشهيد قاسم سليماني المصور

2020/12/29 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون مقطع فيديو لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني وهو يمازح المصور الذي كان يرصد جبهات القتال ضد جماعة داعش ...

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