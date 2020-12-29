اردكانيان يعلن عن زيارة وفد عراقي لطهران الشهر الجاري

2020/12/29 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان خلال زيارته للعراق بعدد من المسؤولين العراقيين في مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهم العلاقات الثن...

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