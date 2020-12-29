شاهد: عندما احتفل الشهيدان سليماني والمهندس بالانتصار بالهوسة العراقية

2020/12/29 | 21:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت العالم على مشاهد حصرية لمشاركة الشهيد سليماني الشهيد المهندس بالهوسة العراقية فرحاً بالانتصارات على جماعة "داعش" الوهابية....

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