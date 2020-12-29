2020/12/29 | 21:32 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعرب مدرب فريق زاخو احمد صلاح عن رضاه التام لاداء فريقه والمستوى المميز الذي قدمه اللاعبين بعد فوزهم مساء اليوم الثلاثاء على مضيفهم فريق الزوراء لصالح الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز.

واكد صلاح في تصريح خاص لـ 7SKY : لاعبي زاخو اغلبهم شبان حديثي التجربة و قليلي الخبرة لذلك حاولت قبل مباراة الزوراء رفع الضغط عنهم وطلبت منهم تقديم مستوى جيد فقط اما النتيجة تأتي لاحقاً.

واضاف صلاح : نحن ندرس فريق الزوراء ونشخص اخطاءهم منذ 4 ايام ، دربنا اللاعبين على طريقة لعب الزوراء واخطاءهم الدفاعية المتكررة ونقاط ضعف الفريق، لذلك سنحت لنا 4 فرص فقط تمكنا من استثمارها وتسجيل هدف كما وان القائم رد هدف اخر.

واردف : سر نجاحنا هو التكاتف والتعاون جميعاً كعائلة واحدة نعمل بروح الفريق الواحد ، اتعامل مع اللاعبين بمحبة وكأنهم اخوتي وهذا اساس نجاح كل مدرب.

وزاد : الدوري طويل جداً ونحن في مرثون الغلبة فيه لصاحب النفس الطويل ، اليوم نحن في المركز الخامس وربما نتراجع قليلاً او من الممكن ان نتقدم اكثر نحو المقدمة ، كل هذا لايهم الاهم تقديم اداء جيد وتقليل الاخطاء.

وافاد : الاندية الجماهيرية لم يتفوقوا علينا لاننا عملنا منذ بداية الموسم بشكل صحيح مع الفريق باسلوب علمي مع التركيز على الجوانب البدنية ، لذلك ماتروه اليوم هو نتاج عمل ولم يأتي من الصدفة.

واختتم حديثه قائلاً: ادارة النادي تحاول توفير كل شيء ونحن نحاول العمل بالممكن والمتوفر ، بالنتيجة التعاون هو اساس نجاحنا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ان قاد فريقه للفوز على الزوراء ، احمد صلاح يتحدث حصرياً لـ7SKY 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ان قاد فريقه للفوز على الزوراء ، احمد صلاح يتحدث حصرياً لـ7SKY) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ان قاد فريقه للفوز على الزوراء ، احمد صلاح يتحدث حصرياً لـ7SKY) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).