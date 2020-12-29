مكافحة المتفجرات تعلن معالجة حقل الغام من مخلفات “داعش” بصلاح الدين

2020/12/29 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الثلاثاء، عن معالجة حقل الغام من مخلفات “داعش” في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يعالجون حقل الالغام من مخلفات تنظيم داعش الارهابي”.

وأضافت أن “الحقل يحتوي على (100) عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة جزيرة الضباعي غرب مدينة تكريت وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية”.

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