بعد دعوة ’’ترميم البيت الشيعي’’.. التيار الصدري يوجه دعوة لـ ’’إنقاذ العراق’’

2020/12/29 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادجدد التيار الصدري، عبر لسان ابرز قياداته حاكم الزاملي دعوته الى ابعاد العراق عن اي توتر وصراع خارجي، من خلال حوار شامل.وقال الزاملي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "التيار الصدري، وزعيمه مقتدى الصدر، يعملان ويسعيان لابعاد العراق عن اي توتر وصراع خارجي اقليمي او دولي اذ نريد ابعاد اي ضرر عن البلاد والشعب العراقي".واشار الى ان "اي توتر في المنطقة يكون له تبعات سلبية على الداخل العراق، خصوصاً مع سعي اطراف خارجية وداخلية لجعل العراق جزء من محور ضد محور اخر".وبين الزاملي ان "دعوة الصدر، لترميم البيت الشيعي، كان هدفها هو انقاذ العراق والعراقيين من الصراعات الاقليمية والدولية، والتأكيد على مصلحة العراق وشعبه، والتيار الصدري يدعو الى حوار شامل لمنع اي توتر في الشأن العراقي، بسبب اي صراع او خلاف خارجي، يكون العراق هو الخاسر الأول والوحيد فيه".

وفي وقت سابق، أكد النائب عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رياض المسعودي،إن تعاطي القوى السياسية مع دعوة الصدر لترميم البيت الشيعي، كان تقليديا، بالترحيب وتأييد الفكرة من خلال التصريحات الإعلامية، لكن على ارض الواقع، كانت ردة الفعل غير إيجابية من بعض القوى السياسية.وذكر المسعودي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "دعوة الصدر لترميم البيت الشيعي، لا تمثل دعوة طائفية، أو دعوة انتخابية، وإنما هي تنبيه لتحديات مستقبلية، وهذه التحديات تستلزم وجود بيوتات سياسية وعقائدية، قادرة على مواجهة هذه التحديات الداخلية والخارجية، وهذا هدف الدعوة، وليس الهدف منها هي بالضد من مكون أخر أو بالضد من دولة أخرى أو أي جهة سياسية".وبيّن، أن "بعض القوى السياسية لا تمتلك رؤية إستراتيجية في التعامل مع هكذا معطيات، لكن هذه القوى عندما تتعرض إلى مخاطر معينة، من خلال ضغوطات داخلية وخارجية، تلجأ إلى هكذا حلول، وإذا رأت نفسها في موقع مطمئن، تبتعد عن هكذا حلول، ولهذا بسبب عدم وجود ضاغط داخلي أو خارجي، فكانت استجابة القوى السياسية لدعوة الصدر لترميم البيت الشيعي، استجابة تقليدية، من خلال الترحيب وتأييد الفكرة من خلال التصريحات الاعلامية، لكن من حيز التنفيذ على ارض الواقع، كانت ردة الفعل غير ايجابية من بعض القوى السياسية".وأضاف، أن "هذه القوى السياسية تعتقد، أن دعوة ترميم البيت الشيعي، تصب في مصلحة التيار الصدري، ولها اغراض سياسية وانتخابية، فهي لا تريد احتساب أي انجاز للتيار الصدري".

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء 2 كانون الأول 2020، الى كتابة ما اسماه بـ’’ميثاق شرف’’ عقائدي وسياسي لترميم البيت الشيعي.

وخلال تغريدة له على حسابه في ’’تويتر’’، هاجم الصدر ما وصفهم بـ’’ثلة الصبيان’’، التي تسيء الى الاولياء، فيما دعا القوى الشيعية الى عقد اجتماعات مكثفة، لكتابة ميثاق شرف ’’عقائدي- سياسي’’ لترميم البيت الشيعي.

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