2020/12/29 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج الوجبة الثانية من قبول المعلمين المجازين دراسيا للعام الدراسي 2021/2020 ضمن قناتي القبول العام وقبول ذوي الشهداء.ونشرت نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا وفقا لما يلي القناة العامة:

http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2020/12/m_g.pdf

قناة ذوي الشهداء:

http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2020/12/m_sh.pdf

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تعلن نتائج الوجبة الثانية من قبول المعلمين المجازين دراسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تعلن نتائج الوجبة الثانية من قبول المعلمين المجازين دراسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).