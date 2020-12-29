2020/12/29 | 21:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

2 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان المعلومات الجديدة بشأن سلالة كورونا الجديدة تشير الى تأثيرها على الصغار وانتشار عدوها بسرعة، مؤكدة ان انخفاص اعداد الاصابات بكورونا لا يعني ابدا تعدي مرحلة الخطر.

وقال المتحدث بإسم الوزارة سيف البدر في تصريح متلفز، اليوم (29 كانون الاول 2020)، ان "الوزارة شكلت خلية ازمة تجتمع بشكل مستمر بشأن سلالة كورونا الجديدة، وتم اتخاذ اجراءاة عدة من بينها تحديد الحركة مساء للمولات والنوادي والمطاعم".

واضاف، انه "تم التركيز على المدارس لان المعلومات الاولية بينت انها تؤثر على الصغار وتنتشر عدواها بسرعة ومواجهة السلالة الجديدة تتم بنفس طريقة مواجهة فيروس كورونا منذ البداية وهي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتعقيم".

واوضح، ان "انخفاض عدد الاصابات رغم الاجواء الباردة يؤكد نجاح وزارة الصحة في مواجهة الفيروس ووضعنا الوبائي ممتاز، لكن هذا لا يعني ابدا ان العراق تعدى مرحلة الخطر وخير مثال هو ما يحصل في البلدان الاوربية".

وتابع، انه "لدينا قدرة مختبرية على تشخيص وتمييز السلالة الجديدة من كورونا ولاعتماد لقاح فايزر تم للاستخدام الطارئ لاننا نحتاج لاجراءات غير اعتيادية لمواجهة الفيروس".

واشار الى انه "لن نعتمد فقط على فايزر، نحن مرتبطون بالاتحاد الدولي للقاحات ونستخدم اي لقاح يجيزه الاتحاد، والمعلومات الاولية ان لقاح كورونا فعال على السلالة الجديدة ايضا، ونسبة الاعراض الجانبية من اللقاح قليلة جدا وهو أمن وفعال"، على حد تعبيره.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توضح بشأن سلالة كورونا الجديدة وتأثيرها على الصغار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توضح بشأن سلالة كورونا الجديدة وتأثيرها على الصغار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).