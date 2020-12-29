البرلمان يحدد موعد استجواب وزير المالية

2020/12/29 | 21:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

حدد مجلس النواب العراقي، موعد استجواب وزير المالية علي عبدالامير علاوي داخل قبة البرلمان.

وبحسب وثيقة، فان موعد الاستجواب سيكون خلال شهر كانون الثاني المقبل، بناءً على الطلب المقدم من عضو تحالف عراقيون النائب يوسف الكلابي لاستجواب الوزير.

يشار الى ان البرلمان العراقي على موعد مع عدد من الاستجوابات لوزراء المالية والكهرباء اضافة الى رئيس هيأة الإعلام والاتصالات.

وكان عضو تحالف عراقيون النائب عن كتلة الحكمة النيابية فالح الساري قد اعلن في وقت سابق جاهزيته لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب على خلفية أزمة الدولار ومزاد العملة.

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