تركيا عن العقوبات الأمريكية: اعتداء على حقوقنا السيادية

2020/12/29 | 21:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على شخصيات بارزة في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية تمثل اعتداء على الحقوق السيادية لبلاده.



وقال تشاووش أوغو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي، إن تركيا لن تتراجع عن خطواتها الرامية لتعزيز صناعاتها الدفاعية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة.



وشدد على أن تركيا ترفض العقوبات بغض النظر عن الطرف الذي فرضها أو الجهة التي تم استهدافها بمثل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن المشاكل لا يمكن حلها عن طريق العقوبات.



وأضاف: «وبنفس الشكل فإن قرار العقوبات الأمريكي (كاتسا) خاطئ من الناحيتين القانونية والسياسية، ولن أتطرق إلى مسألة تأثيره على صناعاتنا الدفاعية من عدمه لأنه بذاته قرار خاطئ، فهو اعتداء على حقوقنا السيادية».



ورأى تشاووش أوغلو أن قرار فرض العقوبات خاطئ قانونيا لأن اتفاق شراء تركيا منظومات الدفاع الجوي «إس-400» تم توقيعه قبل صدور قانون «كاتسا».



وبين أن تركيا اختارت حل جميع المشاكل بما فيها المتعلقة بقضية «إس-400» عن طريق الحوار، والولايات المتحدة أبدت رغبة في التعاون عبر الحوار عقب قرار العقوبات، مؤكدا أن بلاده لا تعارض ذلك.

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