مكافحة المتفجرات تعلن 'معالجة' حقل الغام من مخلفات 'داعش' بصلاح الدين

2020/12/29 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الثلاثاء، عن "معالجة" حقل الغام من مخلفات "داعش" في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يعالجون حقل الالغام من مخلفات تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف أنه "يحتوي على (100) عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة جزيرة الضباعي غرب مدينة تكريت وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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