المحكمة الدستورية في تركيا تؤكد قانونية سجن عثمان كافالا

2020/12/29 | 21:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت أعلى هيئة قضائية في تركيا، الثلاثاء، أن سجن رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا منذ أكثر من ثلاث سنوات من دون إصدار حكم عليه، قانوني.

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