2020/12/29 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – هادي عطالله عادةً ما تخلف الحروب والإبادات تأثيرات سلبية على نفسية الناس وتجعلهم يستسلمون للواقع المرير ويرون الحياة من زوايا مظلمة وبذلك لا يثابرون من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم ولكن الإبادة التي مرَ بها الأيزيديين في شنگال في الثالث من أغسطس عام 2014 أثبتت للعالم أن الإنسان الأيزيدي لا يعرف معنى الاستسلام …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحن والصعوبات تجعل من المثابر يتحدى ظروف الحياة ويطور مواهبه) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحن والصعوبات تجعل من المثابر يتحدى ظروف الحياة ويطور مواهبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).