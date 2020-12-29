التعليم تعلن نتائج الوجبة الثانية من قبول المعلمين المجازين دراسيا

2020/12/29 | 21:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، نتائج الوجبة الثانية من قبول المعلمين المجازين دراسيا. وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن نتائج الوجبة الثانية من قبول المعلمين المجازين دراسيا للعام الدراسي 2021/2020 ضمن قناتي القبول العام وقبول ذوي الشهداء”. وأشار الى أنه يمكن …

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