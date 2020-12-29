المشروع العربي يحذر من “نشاطات مريبة” يقوم بها الوقف الشيعي في المدن المحررة

2020/12/29 | 21:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر المشروع العربي في العراق، الثلاثاء، من نشاطات وصفها بـ “المريبة” يقوم بها الوقف الشيعي والعتبة الحسينية في المحافظات المحررة، داعياً الحكومة الاتحادية وحكماء القادة السياسيين الى القيام بواجباتهم الوطنية للعمل على منع هكذا نشاطات تكرس الطائفية. وذكر المشروع في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي تمر فيه …

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