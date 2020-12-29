حكومة بغداد تناقش… تردي الكهرباء وسعر الامبير

2020/12/29 | 21:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقشت الحكومة المحلية في محافظة بغداد، الثلاثاء، تردي الكهرباء وتحديد سعر الامبير لشهر كانون الثاني المقبل.وذكر بيان للمحافظة، تلقته “عراقي نيوز” ان “محافظ بغداد محمد جابر العطا،تراس اجتماعا موسعا في مبنى محافظة بغداد بحضور نائبه الاداري ورؤساء ومدراء الوحدات الادارية والكادر المتقدم في المحافظة لمناقشة موضوع الطاقة الكهربائية وعمل المولدات الاهلية والحكومية”.وبين انه “تمت مناقشة تصريحات وزارة الكهرباء التي اعلنت فيها ان الانخفاض في تجهيز الطاقة الكهربائية الذي سيصل الى ٥ ساعات اطفاء مقابل ساعة واحدة تجهيز الامر الذي سيلزم متعهدي المولدات بزيادة ساعات التجهيز للمواطنين وسد النقص الحاصل في الكهرباء الوطنية وما لهذا الموضوع من تداعيات […]

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