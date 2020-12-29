وزارة الزراعة: مساعٍ لتخفيض إجور الكهرباء لمنتجي الدواجن

2020/12/29 | 21:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – محمد الطالبي

أكدت وزارة الزراعة ، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع صرف الدولار سيؤثر سلباً لفترة مؤقتة ،وستوفر مردودات ايجابية كبيرة، فيما بينت أنها ستعمل على دعم منتجي الدواجن من خلال تخفيض أجور الكهرباء وأسعار المنتجات النفطية لدعمهم

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مهام وزارة الزراعة توفير المستلزمات الزراعية لغرض زيادة العملية الإنتاجية كماً ونوعاً"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستعمل على استقرار الأسواق خلال عملية بيع المواد الغذائية".

وأضاف أن "الوزارة لا تمتلك قوات لضبط عملية البيع في الأسواق وعلى الجهات المعنية متابعة هذا الأمر وتكاتف الجهود مع الوزارة لضبط عملية البيع"، مشيراً إلى أن "وزارة الزراعة من واجبها ضخ المنتوجات الزراعية للأسواق وهذا ما ستعمل عليه".

وبين النايف أن "ارتفاع صرف الدولار سيؤثر سلباً لفترة مؤقتة ،وستوفر مردودات ايجابية كبيرة"، مؤكداً أن "المنتوجات المحلية لا تحتاج إلى عملة الدولار".

وتابع أن "الوزارة ستعمل على تخفيض أجور الكهرباء وأسعار المنتجات النفطية لأصحاب الدواجن لدعمهم في العمل ،كون مدخلاتهم للبيض والدجاج من فول الصويا وغيرها من البروتينات"، مبيناً أن "الوزارة مع المواطن في السيطرة على أسعار الدواجن ومتعلقات القطاع الزراعي".

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