ملف إزالة الألغام: حملة لتطهير المناطق المحررة والشريط الحدودي الشرقي للعراق

2020/12/29 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، ملف الجهد الحكومي في إزالة الألغام مع دائرة شؤون الألغام في وزارة الصحة والبيئة، فيما اشارت الى حملة شملت تطهير مناطق حدود العراق من الشرق، ومناطق جنوب مدينة البصرة.

وذكر بيان للأمانة، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الاول 2020)، أن "المركز المشترك للتنسيق والرصد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحث مع دائرة شؤون الألغام في وزارة الصحة والبيئة الجهد الحكومي في ملف إزالة الألغام والملوثات، والمضي في آليات جعل العراق خالياً من الألغام، ضمن التوجهات الحكومية".

واشار البيان الى أن "المركز استعرض المهام الموكلة إليه وإسهاماته بتنسيق الجهد بين الجهات ذات العلاقة، وتقديم التسهيلات والموافقات الرسمية اللازمة، لتنفيذ عمال التطهير والإزالة في مناطق وسط وجنوب العراق، فضلاً عن تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهد الحكومي، بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية المانحة".

وأضاف أن "الجانبين ناقشوا أهمية الملف وكيفية تعاطي الجهات المعنية مع عملية تطهير المناطق، وضرورة الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، بما يضمن العودة السريعة للعائلات النازحة إلى مناطق سكناهم، بعد تطهيرها من الألغام والمخلفات الحربية".

وتابع، أن "الحملة شملت تطهير المناطق المحررة والشريط الحدودي الشرقي للعراق، إضافة إلى مناطق جنوب محافظة البصرة".

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