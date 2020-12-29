2020/12/29 | 22:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهد حصرية تُعرض للمرة الأولى للشهيدين سليماني والمهندس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة العالم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/29 | 22:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهد حصرية تُعرض للمرة الأولى للشهيدين سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاهد حصرية تُعرض للمرة الأولى للشهيدين سليماني والمهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).