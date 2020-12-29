بالفيديو.. عندما بارك الشهيد سليماني لضباط الجيش العراقي انتصار التحرير

2020/12/29 | 22:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت العالم على مشاهد قديمة تظهر الشهيد الفريق قاسم سليماني وهو يهنئ ضباط الجيش العراقي بتحرير إحدى المناطق من رجس "داعش" الوهابية....

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