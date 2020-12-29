هيأة الحشد توضح حقيقة وجود تعيينات على ملاكها

2020/12/29 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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🔹تنفي المديرية العامة للشؤون الإدارية في هيئة الحشد الشعبي، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود تعيينات على ملاك الحشد الشعبي.

🔹وتؤكد المديرية ان ما يتم نشره غير صحيح، حيث تدعو إلى اعتماد البيانات الرسمية التي تصدر من مديرية الاعلام حصرا.

هيئة الحشد الشعبي

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