2020/12/29 | 22:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: هيأة الحشد تنفي وجود تعيينات جديدة على ملاكها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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