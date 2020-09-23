قرابة مليوني دولار رشوة.. النزاهة تضبط متهمين أحدهم منتسب بالجرم المشهود

2020/12/29 | 22:07 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط متهمين اثنين متلبسين بالرشوة، أحدهما منتسب في أحد الأجهزة الأمنية، لابتزازهما ومساومتهما مستثمرين، لدفع نحو مليوني دولار أميركي مقابل الحصول على تسهيلات استثمارية، مشيرة إلى ان العملية أسفرت عن ضبط أسلحة وكتب بحوزتهما.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، (29 كانون الاول 2020)، ان "فريق عمل مديرية تحقيق بغداد، تمكن من ضبط متهمين اثنين أحدهما منتسب في أحد الأجهزة الأمنية؛ لابتزازهما ومساومتهما مستثمرين لدفع مبلغ (1,900,000) مليون دولار أميركي كرشوة لقاء الحصول على موافقة وزارة المالية على عرض عقارين في محافظة كركوك كعرصة استثمارية".

وأضاف البيان، إن "المتهمين تعهدا بإكمال الموافقات الخاصة بالعقارين من وزارة المالية وهيئة الاستثمار ودائرة عقارات الدولة في كركوك؛ لغرض إنشاء مجمعٍ تجاري متكامل ومرآب بمساحة (8) دوانم"، لافتا إلى أنه "بعد متابعة ورصد دقيقين للمتهمين، تم ضبطهما متلبسين بالرشوة أثناء تسلمهما الدفعة الأولى".

وتابع، ان "العملية أسفرت عن ضبط أسلحة وكتب بحوزتهما، وبمواجهتهما بالأدلة من قبل محققي مديرية تحقيق بغداد، إذ اعترف المتهمين صراحة بتسلم الرشوة، وقيامهما بالابتزاز والمساومة"، مبينا أنه " تم تنظيم محضرٍ أصولي في العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهما وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

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