بغداد ترفع سعر أمبير الكهرباء للتشغيل العادي والذهبي

2020/12/29 | 22:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حدد محافظ بغداد، محمد جابر، الثلاثاء، سعر الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية لشهر كانون الثاني المقبل.

وقال الجابر في بيان اليوم، (29 كانون الاول 2020)، انه تم "تحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية لشهر كانون الثاني المقبل، كما يلي:

-سعر الأمبير للتشغيل العادي 8 آلاف دينار.

-سعر الأمبير للتشغيل الذهبي 15 ألف دينار".

وكانت محافظة بغداد، قد قررت في (1 كانون الأول 2020) اعتماد آلية وتسعيرة جديدة للمولدات الأهلية محددة سعر الأمبير بستة آلاف دينار، والذهبي بعشرة آلاف دينار، بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

وقالت المحافظة في بيان، ان "المحافظة حددت سعر الأمبير بستة آلاف دينار على أن تكون ساعات التشغيل من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".

وأضاف البيان، أن "المحافظة أعلمت وزارة الكهرباء بتحسن مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنا أكبر لذا قررت المحافظة اعتماد هذه الآلية والتسعيرة الجديدة".

وتابع البيان أن "سعر الأمبير الذهبي تشغيل لمدة 24 ساعة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية بعشرة آلاف دينار، مشيرا إلى "ضرورة مراعاة جميع الضوابط والتوجيهات والإعمامات التي صدرت من المحافظة والتي تم العمل بها في الأشهر السابقة".

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