2020/12/29 | 22:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نفت المديرية العامة للشؤون الإدارية في هيئة الحشد الشعبي،الثلاثاء، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود تعيينات على ملاك الحشد الشعبي.واكدت المديرية بحسب البيان ان “ما يتم نشره غير صحيح، حيث تدعو إلى اعتماد البيانات الرسمية التي تصدر من مديرية الاعلام حصرا.”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيأة الحشد الشعبي تنفي وجود تعيينات جديدة على ملاكها المركز الخبري الوطني.

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