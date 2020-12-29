مصرع واصابة 10 اشخاص في مشاجرة باربيل

2020/12/29 | 22:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما واصيب 8 آخرون يوم الثلاثاء، بمحافظة اربيل ، اثر مشاجرة بين عائلتين.

وبحسب معلومات اولية، ان المشاجرة اندلعت على خلفية مشكلة اجتماعية، وذلك بناحية "دارتوو"، التابعة لمحافظة اربيل ، ما اسفرت عن مصرع شخصين واصابة 8 آخرين بجروح متباينة.

PUKmedia عن فضائية كوردسات نيوز

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