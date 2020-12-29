وزير العمل يعلن استرجاع أكثر من 6 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الإعانات

2020/12/29 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، استرجاع أكثر من ستة مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الإعانات الاجتماعية خلال الفصل الرابع عام 2020. وقال الركابي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “من واجبنا ومسؤولياتنا القانونية والشرعية الحفاظ على المال العام ومتابعة الأموال المتجاوز عليها واتخاذ الخطوات القانونية لاسترجاعها”، …

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