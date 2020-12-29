مراسلون بلا حدود: عام 2020 أشر أنخفاض أستهداف الصحفيين في العراق

2020/12/29 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، إن 50 صحفيا قتلوا خلال العام 2020 غالبيتهم في دول لا تشهد حروبا، مشيرة إلى أن عددا منهم قضى في ظروف وحشية.وأكدت المنظمة المدافعة عن الصحافة في تقريرها السنوي، إن الحصيلة تشمل الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و15 كانون الأول/ ديسمبر، مشيرة إلى أن هذا العدد …

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