العراق وايران يتفقان على استئناف ضخ الغاز من الغد ودفع المستحقات

2020/12/29 | 22:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أتفق العراق وإيران على استئناف الأخيرة ضخ الغاز إلى العراق لتشغيل محطات الكهرباء بدء من غد الاربعاء، وذلك بعد أيام من إعلان تخفيض تلك الواردات بشكل كبير لوجود متأخرات مالية لإيران لدى الجانب العراقي.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح صحفي […]

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